Scherma. Clara Banchelli super. Campionessa toscana

Da un lato la capacità di (ri)portare in città gli esami per diplomare nuovi istruttori e maestri di scherma, svoltisi al Keynes sotto l’egida dell’Accademia Nazionale di scherma. Dall’altro una serie di medaglie che i giovanissimi del club hanno conquistato nell’ambito dei recenti campionati regionali di Massa. Momento senz’altro positivo per la Società Scherma Prato, ripartendo dal piano agonistico. E da Clara Banchelli, laureatasi campionessa toscana nella sciabola femminile della categoria "bambine". Medaglia d’argento poi per Tommaso Liu ed Irene Palmieri, mentre Riccardo Donzelli, Andrea Bocci, Allegra Freda, Gabriele Chiti, Bernardo Ciabatti, Francesco Bertini e Francesco Barbieri.