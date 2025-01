Scherma. Cus U14 in evidenza al Campionato Toscano di Massa. Bilancio da applausi con un oro, due argenti e bronzi

Ottimi risultati (un oro, due argenti, due bronzi e sei finali) per i giovanissimi under 14 della sezione scherma del Cus Siena Estra al Campionato Toscano di Massa. Nella categoria Maschietti fioretto Nicolò Pellegrino ha conquistato il titolo di Campione Toscano, bene anche Niccolò Marsiglietti ed Enrico Cannoni, 12° e 13°.

Nelle Giovanissime fioretto ottima la prova di Sofia Pichierri che ha raccolto lo stesso metallo di un mese fa alla prova nazionale di Ancona e Lilia Grassi, bronzo, salita sul suo primo podio; tabellone da 32 per Valentina Marino, 22ma, e Alessia Cundari, 23ma.

Negli Allievi fioretto un ottimo Lorenzo Pacchiani ha raggiunto la sua prima finale a otto e ha chiuso 7°; molto bene anche Valentino Giustarini, 13°. Si sono fermati nei 32 Alessandro Castagnini, 23°, Tommaso Gentilini, 26°, e Pietro Pellegrino, 33°. Nelle Allieve fioretto, Livia Cortesi ha chiuso 29ma.

Nelle Bambine Azzurra Capresi ha conquistato la finale chiudendo ottava, dopo aver battuto nell’assalto per l’accesso la numero uno della gara, la compagna di sala Vera Paladini, nona; 15ma Sara Trabalzini.

Nella spada Allievi, al debutto nell’arma, Valentino Giustarini è arrivato in finale, giungendo poi sesto. Nella sciabola maschile Allievi, argento per Pasquale Fucci, bronzo per Gioele Cozzi; finale con ottavo posto per Folco Tarsi al primo anno in categoria. In campo femminile, finale a otto con 5° posto per Daphne Valentini e 6° posto per Maria D’Alfonso Casagli.

Il Cus ha quindi chiuso la classifica a squadre quarta. "C’è piena collaborazione fra tecnici, maestri e istruttori – ha sottolineato il vicepresidente, Filippo Carlucci –, senza scordare la preziosa collaborazione dei tecnici delle armi, Fucci e Santaniello, e di un gruppo di genitori molto attivi. Il 2024 ha chiuso in crescita, nel 2025 vogliamo far ulteriormente progredire i nostri atleti; circa 30 le nuove leve".