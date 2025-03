Scherma. Cus Under 14 protagonista alle qualificazioni di Livorno. Pioggia di medaglie: un oro, un argento e due bronzi

Un oro, un argento, due bronzi e altri quattro finalisti: la trasferta di Livorno, prova di qualificazione ai Campionati Italiani Under 14 di maggio a Riccione, è stata molto produttiva per la sezione scherma del Cus Siena Estra. Nel fioretto, categoria Maschietti, ha vinto il trofeo Nicolò Pellegrino che in finale ha battuto il lucchese Marchi per 9-7 al tempo. L’assalto più difficile, nel suo percorso netto, nella finale a otto, con il compagno d’allenamento Enrico Cannoni, che oltre ad aver raggiunto la finale ha offerto una bellissima prestazione nel quarto di finale. Un plauso anche a Niccolò Marsiglietti che ha chiuso 13mo. Nelle Bambine buona prestazione di Vera Paladini che ha raggiunto la finale a otto; bene anche Sara Trabalzini, 13ma dopo aver superato, in un assalto fratricida nelle 32, Azzurra Capresi, poi 20ma; 19ma Ginevra Mancianti. Nelle Giovanissime bel bronzo per Sofia Pichierri; gran bella prestazione anche per Lilia Grassi che, in crescendo di condizione, ha chiuso quinta: entrambe le cussine hanno ceduto di misura alla vincitrice Peruzzi di Arezzo. Tabellone da 32 per Valentina Marino, 25ma, Elena Giglioli 30ma e Alessia Cundari 31ma. Nella categoria Allievi/Ragazzi ottima prestazione per Lorenzo Pacchiani che ha conquistato la finale a otto tirando il suo quarto di finale combattutissimo e vincendo le dirette dai 64 in poi con autorevolezza; bene anche Valentino Giustarini, 11° (20mo nella spada), 16° Pietro Pellegrino; 33° Tommaso Gentilini, 18° Alessandro Castagnini. La sorte non ha giocato a favore dei cussini che si sono eliminati a vicenda. Nel femminile tabellone da 32 per Livia Cortesi, 26ma. Belle notizie dalla sciabola dove negli Allievi/Ragazzi Pasquale Fucci ha conquistato un bell’argento; 11° Gioele Cozzi, 14° Folco Tarsi. Nel femminile bronzo per Daphne Valentini, nona Maria D’Alfonso Casagli.