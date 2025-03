Scherma. Delfino e Galassi ai Mondiali in Cina. Il team azzurro parla romagnolo

Squadra che vince difficilmente si cambia. È quanto ha pensato sicuramente la Federscherma al momento delle convocazioni in maglia azzurra per i Mondiali Cadetti e Giovani che si terranno dal 7 al 15 aprile a Wuxi, in Cina. I commissari d’arma, Dario Chiadò per la spada, hanno puntato sulla continuità rispetto all’eccellente Europeo giovanile disputato meno di un mese fa ad Antalya in Turchia. Così sono stati nuovamente convocati i tre romagnoli, Francesco Delfino, per il Circolo Ravennate della Spada e i due portacolori del Circolo Schermistico Forlivese, Riccardo Magni e Nicolò Sonnessa: quest’ultimo aveva ottenuto l’argento mentre per Delfino era arrivato il bronzo, ma tutti insieme – con il campano Del Prete – avevano vinto un fantastico oro a squadre per l’Italia. Purtroppo tra gli Under17 i tre convocati parteciperanno soltanto a titolo individuale perché non è prevista, per la Spada Cadetti la prova a squadre e non potranno far valere la forza dell’oro conquistato in Turchia dove hanno mostrato di aver ben pochi rivali.

Naturalmente un ottimo risultato per il Circolo Ravennate della Spada, una delle trentadue società – compresi i corpi militari – su quaranta convocati totali tra Cadetti e Giovani. A proposito di Giovani tra i convocati, sempre per la squadra azzurra della Spada, anche il cervese Matteo Galassi (classe 2005), cresciuto nel Circolo della Spada Cervia ma ora tesserato per il Cs Carabinieri. I due ravennati gareggeranno negli ultimi tre giorni di gare: Francesco Delfino il 14 aprile mentre Matteo Galassi scenderà in pedana il giorno precedente per la prova individuale e quello successivo per la gara a squadre a rappresentare l’Italia. A far da chioccia ai giovani schermidori, un capodelegazione d’eccezione, ovvero Valentina Vezzali, una delle atlete più titolate di sempre della storia della scherma mondiale.

