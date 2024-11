Scherma, Delfino mette le mani sul trofeo ’Codarin’

Francesco Delfino (a lato sul podio), talento del Circolo Ravennate della Spada, al termine di un prestazione da incorniciare, ha trionfato a Klagenfurt, in Austria, mettendo in bacheca il trofeo ‘maestro Dario Codarin’, in una delle più importanti tappe del circuito europeo Cadetti. In una competizione-maratona con 239 spadisti U17, Francesco Delfino ha conquistato 5 vittorie e un ko nella fase a gironi. Dopodiché, nella fase ad eliminazione diretta, in una entusiasmante progressione, ha sconfitto uno dopo l’altro il tedesco Schlickenrieder (15-6) e gli italiani Merli (15-13), Lo Conte (15-6), il turco Oran (15-7), il ceco Kvicera (15-10), il greco Tsokas (15-9) e, in finale, il tedesco Deng (15-9).

Nella gara a squadre, Francesco Delfino è tornato sul podio, vincendo l’argento con il team Italia-1 insieme ai compagni Michele Pietro Marinetti, Luca Iogna Prat e Giovanni Sinatra. Alle due medaglie internazionali di Francesco Delfino, si aggiungono altre soddisfazioni nello stesso weekend per il Circolo ravennate della spada. A Zevio, nel Veronese, si è svolta infatti svolta è prima prova del circuito nazionale master. Bellissimo il bronzo di Manuele Merendi nella spada maschile categoria 0. Da segnalare anche l’8° posto per Luca Agostini nella sciabola maschile categoria 1 e l’11° per Melinda Mancinelli nella spada femminile categoria 0.