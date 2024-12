Scherma. Gli Under 14 brillano ad Ancona. Pellegrino porta a casa l’oro

Un risultato di squadra veramente gratificante per gli under 14 del Cus Scherma Estra, nella prova nazionale del Gran Prix Kinder Fis di fioretto ad Ancona con oltre 800 partecipanti. Un oro, un argento, tre nei 16, tre nei 32 e tutti gli altri nei 64, nessuno fuori nei primi turni: non accadeva nemmeno quando il gruppo under 14 di Alice Volpi, Irene Crecchi, Giorgia Zizzo e compagni facevano la voce grossa in campo nazionale. Un ottimo lavoro quello intrapreso dalla società presieduta dal professor Gotti. Di seguito i risultati dei cussini seguiti ad Ancona dall’istruttore Stefano Pellegrino e dai maestri Lio Bastianini e Cristina Boffa. Nei Maschietti di fioretto trionfo di Nicolò Pellegrino (foto a destra) bene anche Niccolò Marsiglietti, 24°. Enrico Cannoni ed Elia Cellini chiudono nei 64. Nelle Giovanissime grande prova di Sofia Pichierri (foto a sinistra) e Lilia Grassi: la prima conquista uno splendido argento, la seconda la decima posizione con grande attenzione e consapevolezza; netto il miglioramento di Alessia Cundari che conquista meritatamente il tabellone da 64. Nei Ragazzi bella prestazione di Alessandro Castagnini che chiude in 14ma posizione, bene anche Tommaso Gentilini, 35°. Nella categoria Ragazze ottima la prova di Livia Cortesi. Negli Allievi Pietro Pellegrino chiude 23° dopo aver disputato un ottimo girone; un po’ sotto tono rispetto al suo standard, Lorenzo Pacchiani che chiude nei 64, fuori nei 128 Valentino Giustarini. Nelle Bambine, buona la performance di Vera Paladini che perde solo l’ultimo assalto per la finale a otto. In crescita anche Sara Trabalzini, Ginevra Mancianti e Azzurra Capresi che concludono nel tabellone da 64 combattendo però alla pari.