Scherma: Gran Premio Giovanissimi di Riccione. Spaggiari sfiora la finale. Bene Cecilia Saltarelli

Si sono fatti valere i Baby spadisti dell’Ama Koala di Reggio Emilia al Gran Premio Giovanissimi di Riccione, uno degli appuntamenti più importanti del calendario schermistico nazionale: la quattro giorni di gare che chiude la stagione agonistica agli schermidori più giovani, con meno di 14 anni. Una manifestazione quest’anno arrivata alla sessantesima edizione alla quale hanno partecipato migliaia di giovanissimi talenti da tutta Italia.

Nella categoria Allievi maschile Lorenzo Afanasiev e Antonio Migale si sono classificati rispettivamente quarantunesimo e quarantanovesimo su 300 atleti iscritti. Nel torneo femminile Cecilia Saltarelli si piazza al ventiduesimo posto, trentottesima Chiara Bodini tra le 200 partecipanti. In gara anche Ylenia Rossi. Tra i Giovanissimi, il migliore tra i reggiani è stato Leonardo Matera (diciannovesimo), seguito da Sergio Cucchi (venticinquesimo) su 220 atleti iscritti. In gara anche Alessio Cerlini e, nella gara femminile, Matilde Mossini, Elisa Mercanti e Bianca Carapezzi. Nella categoria Ragazzi, sfiora la finale Emanuele Spaggiari, decimo; bene anche Fabio Vezzani, trentottesimo su 250. Tra le Ragazze, Vittoria Gabbi si è classificata ventiseiesima, Agata Manghi trentaquattresima e Sofia Simonelli quarantanovesima su 210 atlete iscritte. Hanno partecipato anche Jacopo Tagliazucchi, Marco Corradini, Luna Vanacore, Ginevra Bonfrisco e Maria Laura Farinelli. Nella categoria Bambine Lucia Tripoli si è posizionata ventesima su 150 iscritte. Tra i Maschietti erano in gara Luca Maioli e Francesco Marchitto.