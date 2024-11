Scherma, grande torneo per il portacolore del Circolo forlivese. Magni secondo nella prima prova nazionale

Torna in maniera quasi trionfale, il Circolo Schermistico Forlivese, dal weekend di Legnano dove si è disputata la 1ª prova nazionale di Spada riservata a Cadetti e Giovani (Under 17 e Under 20) con in palio i primi pass per i campionati italiani di categoria che si terranno a maggio. Tra i Cadetti, Riccardo Magni si è piazzato al secondo posto, perdendo soltanto la finalissima dopo una gara magistrale (erano 292 i partecipanti). Magni ha chiuso la fase a gironi come numero 33, poi nelle sfide a eliminazione diretta il suo percorso è stato imperioso. Brivido agli ottavi, con il catanese Tancredi Di Stefano superato solo 12-11. In finale i crampi, già iniziati in semifinale, non gli hanno consentito di essere al 100%: battuto 15-8, è arrivato secondo. Nella stessa competizione, bene anche Nicolò Sonnessa, sconfitto negli ottavi e alla fine 13º. Lontani dai primi gli altri forlivesi, eliminati tra il primo e il secondo turno: Giole Masini (128º), Andrea Troiani (137º), Matteo Maddalena (219º), Nicolò Ceccaroni (223º) e Gianluca Niewiarczuk (240º).

Nella stessa categoria, ma al femminile, tre le forlivesi in gara: buon piazzamento per Margherita Ugolini (45ª) su 207 partecipanti, con Elissa Chraim 85ª e Francesca Spinelli 170ª.

Riccardo Magni, a conferma di un ottimo stato di forma, è stato il miglior forlivese anche nella categoria superiore, l’Under 20. Nei gironi era 15º, eliminato ai sedicesimi. Per gli altri forlivesi posizioni di rincalzo: Leonardo Cortini (72º), Adriano Rocco (96º), Nicolò Sonnessa (100º) e Riccardo Cappelletti (114º). Grande risultato complessivo ma senza l’acuto di un podio, in campo femminile: la migliore è stata Asia Vitali, 2ª dopo la fase a gironi e 9ª alla fine. Le altre: 22ª Maria Chiara Testa, 24ª Elissa Chraim, 25ª Greta Versari, 47ª Chiara Castagnoli, 66ª Viola Casali, 75ª Anita Sgubbi, 82ª Francesca Morosi e 138ª Zakiya Chraim.

Ugo Bentivogli