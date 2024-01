Scherma, i regionali infiammano il Palasport. Assegnati i titoli di Fioretto, Sciabola e Spada

Ha riscosso un grande successo il campionato regionale toscano di Scherma Under 14 Memorial Enio Zanotti che per due giornate ha riempito di atleti e spettatori il Palazzetto dello Sport di Massa. Ben 370 schermidori, in rappresentanza di una trentina di società, si sono affrontati in sei diverse categorie per le tre armi (fioretto, sciabola e spada) assegnando 4 titoli per sesso oltre a quello di campione toscano. L’evento sportivo, organizzato dalla Schermistica Malaspina col patrocinio del Comune, ha avuto un’ottima riuscita sia a livello logistico che di partecipazioni, di gran lunga superiori a quelle dello scorso anno a Siena. Hanno fatto gli onori di casa l’assessore allo Sport Roberto Acerbo ed il presidente del Comitato regionale toscano di Scherma Domenico Cassina, anche lui apuano, insieme agli organizzatori della società schermistica Malaspina che hanno avuto il riconoscimento da parte della famiglia Zanotti in quanto società ospitante mentre il trofeo riservato al club che ha ottenuto più punti coi propri atleti è andato al Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo.

Ecco i nomi di tutti i vincitori. Nella spada: Allievi/e, Paolo Torve e Benedetta Bianchi (CS Pisa); Ragazzi, Dario Vittipaldi (CS Valdera); Maschietti/Bambine, Samuele Rossi (Empoli FC) e Ludovica Sbrana (Cs Pisa); Giovanissimi/e, Elia Pardini (Cs Lucca) e Ludovica Spallanzani (Pisa Scherma). Nella sciabola: Allievi/e, Giordano Vincenzi (Sop Lucca) e Anna Torre (Livorno); Ragazzi/e, Alberto Giurlani (Scherma Oreste Puliti Lu) e Aurelie Bianca Personi (Fides Li); Maschietti/Bambine: Leonardo Vestri (Livorno) e Clara Banchelli (Ss Prato); Giovanissimi/e Alessandro, Iannitto e Anita Saccomani (Livorno). Nel fioretto: Allievi/e, Jacopo Luchetti e Linda Tesi (Cs Agliana); Ragazzi/e, Valerio Curcio (Cs Aretino) e Lucrezia Menici (Accademia Scherma Livorno); Maschietti/Bambine, Gabriel Penzo (Livorno) e Anna Peruzzi (Cs Aretino); Giovanissimi/e Neri, Catarzi (Firenze) e Margherita Vanni (Pisa Scherma).

Da sottolineare tra le apuane l’ottimo secondo posto conquistatop da Meggy Matrizi che ha perso la finale Spada Allieve. Sempre nella Spada da segnalare i buoni piazzamenti di Giorgio Miglioranza e Francesco Rezzani, quinto e settimo tra i Maschietti, e di Giulia Bardi e Marta Manfredi, quinta e settima tra le Giovanissime, oltre al settimo posto di Pietro Bertelloni nel fioretto Giovanissimi. Per la società organizzatrice della Schermistica Malaspina hanno partecipato anche Giacomo Giovannetti, Nicola Battistini, Micol Ferrarini, Camilla Monopoli, Diana Cavicchia, Alessandro Bertocchi, Giulio Porzano, Francesco Amato, Ginevra Badiali e Anna De Angeli.