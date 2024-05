Scherma: i risultati delle gare nazionali under 14 a Riccione. Il Circolo Imola sale sul podio. L’allieva Facchini si conferma

Il Circolo Scherma Imola sale sul gradino più basso del podio ai campionati italiani under 14 che si sono disputati a Riccione. Nella gara più importante della stagione l’allieva Giada Facchini ha ribadito l’alloro vinto in precedenza nella competizione italiana a squadre. "I suoi miglioramenti erano evidenti – ha spiegato Andrea Ufficiali, direttore tecnico –, dimostrati com una condotta di gara encomiabile che è stata all’altezza della competizione anche nei momenti più difficili con qualche sconfitta di troppo nella fase a gironi. Il meglio, poi, è arrivato nelle sfide a eliminazione diretta dove ha mostrato grande carattere eliminando avversarie quotate". Avrebbe meritato qualcosa di più, invece, Sara Mirandola (22esima) dopo un girone senza sbavature. Più indietro Rachele Bottau (53esima) e Ilaria Zambrini (71esima). Tra i ragazzi, Matteo Falasca è 40esimo. In gara anche Francesco Forlivesi (242esimo). Gli Allievi non decollano. Oscar Camporesi arriva 151esimo, Edoardo Sona (185esimo) e Sebastiano Spadoni (249esimo). Gianmaria Arena (191esimo) e Matteo Nardi (210°), conselicesi hanno esordito tra i Giovanissimi. La migliore in pedana della classe bambine è stata Alyssa Favi (59esima) seguita da Maria Sofia Aversa (71esima) e Caterina Tampieri (130esima). Giornata negativa per Martina Cimatti (64esima) tra le Ragazze. Tra i maschietti Mattia Rensi arriva 29esimo, già vicecampione regionale, insieme a Francesco Carloncini (144esimo), Giovanni Morelli (164esimo) e Samuel Barile (190esimo). Continua, infine, la trasferta adriatica per i campionati italiani Gold che vedranno protagoniste Evita Bonzano (cadetti e giovani under 20) e anita negroni (giovani under 20).

m. m.