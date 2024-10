Scherma, il Circolo Forlivese in grande evidenza alla prova regionale di Faenza. Incetta di pass per la Prova nazionale Assoluti

Il Circolo Schermistico Forlivese è stato il miglior club nella 1ª Prova di qualificazione egionale di spada a Faenza, categoria Assoluti, che portava i migliori 27 schermidori e le prime 19 ragazze direttamente alla Prova nazionale di Bastia Umbra, in programma a fine novembre.

Sono stati ben 14 (8 donne e 6 uomini) i forlivesi qualificati, doppiando la seconda società, ovvero il Circolo Ravennate della Spada (7), e staccando significativamente la Pentamodena (6). Ai qualificati dopo la prova faentina si aggiungono Mariachiara Testa, Nicolò Sonnessa e Riccardo Magni, già certi di andare alla Prova nazionale per ranking e risultati precedenti.

A Faenza è mancata solo la vittoria, ma sono arrivati piazzamenti di prestigio: il terzo posto di Asia Vitali (classe 2006) tra le donne e il doppio podio per Leonardo Cortini (2006, secondo) e Marco Malaguti (2001, terzo) tra gli uomini. Cortini, 26º dopo la fase a gironi, in semifinale ha regolato il modenese Paolo Fontana 15-9, cedendo in finale 15-12 al piacentino Alvaro Ibanez, giustiziere di Malaguti (15-7) nell’altra semifinale.

Tra i primi 27 (e dunque qualificati), su 135 iscritti, si sono piazzati anche Filippo Bassi (18º), Riccardo Cappelletti (20º), Fabrizio Di Marco (21º) e Marcello Ghetti (26º).

Gloria per il Circolo Schermistico Forlivese anche in campo femminile (nella foto il tecnico Efrosinin con le sue ragazze), dove vanta quasi la metà delle qualificate in Regione. Oltre alla già citata Asia Vitali, terza e ko in semifinale con la ravennate Alessia Pizzini (15-11) poi vincitrice della manifestazione, nelle migliori 19 e dunque qualificate per Bastia Umbra sono giunte Alice Franchini (7ª), Viola Casali (9ª), Chiara Castagnoli (11ª), Francesca Morosi (13ª), la quindicenne Elissa Chraim (15ª), Francesca Spazzoli (18ª) e Francesca Bertoglio (19ª).

Ugo Bentivogli