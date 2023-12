Scherma, il talento del Club Jesi approda nel corpo delle Fiamme Gialle: "Arriverà ad alti livelli». La promessa Sofia Giordani entra nella Finanza

Il primo rappresentante del Club Scherma a indossare la divisa con le mostrine militari fu Stefano Cerioni (Fiamme Oro, Polizia di Stato) a seguire Giovanna Trillini (Corpo Forestale poi incorporato nel nucleo carabinieri), Valentina Vezzali (Fiamme oro), Elisa di Francisca (Fiamme Oro). Se è vero che entrando a far parte – dopo aver superato selezioni tutt’ altro che semplici – dei gruppi sportivi dello Stato si rischia, al massimo, di diventare campioni olimpionici, ha tutte le ragione di sorridere Sofia Giordani, diciassettenne giovane promessa della scherma jesina, specialità fioretto, da ieri entrata ufficialmente a far parte delle Fiamme Gialle, il corpo della Guardia di Finanza. Nata a Fabriano, fin da giovanissima si allena a Jesi. "Forte tecnicamente, molto dotata sotto l’aspetto fisico – così la sua maestra Elena Proietti Mosca –, se somiglia a qualcuna delle campionesse del passato? Ma no, qui siamo tutte diverse, solo per dare un idea la velocità potrebbe far pensare a Giovanna, la tecnica, i tempi, la mano a Valentina, le uscite a Elisa, ma ripeto, rispetto a loro ha un altro fisico e non è possibile fare paragoni". Da Roma in procinto di traferirsi a Jesi per la sosta natalizia ecco Elisa di Francisca. "Mancavano solo le Fiamme Gialle – sorride la pluricampionessa olimpionica –. Ho tirato con lei quando ero ancora in attività, le premesse per fare bene ci sono, la prestanza fisica può essere d’aiuto. Arriverà, ne son certa". Stefano Cerioni che ben conosce le ‘sue’ allieve, approva e sottoscrive. "A febbraio Sofia ha vinto l’oro a squadre cadetti confermando di essere tra le migliori della sua categoria – si compiace il ct –. Ora l’attende un cambio di passo importante, l’ingresso in un corpo prestigioso come le Fiamme Gialle". Gianni Angelucci