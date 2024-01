Scherma - In Coppa del Mondo. Galassi vince l’oro

Prima vittoria in Coppa del Mondo Under 20 per Matteo Galassi. Lo schermidore cervese del Gruppo Sportivo Carabinieri tesserato per il Circolo della Spada di Cervia – Milano Marittima ha trionfato nella gara individuale maschile di spada disputatasi a Udine. Un ottimo risultato che fa seguito all’argento vinto ad Atene nelle scorse settimane. Il percorso di Galassi verso l’oro è iniziato con la vittoria per 15-5 nel derby italiano contro Locatelli e continuato con il 15-5 inflitto al bulgaro Rashaida. Nei sedicesimi c’è stata un’altra sfida tutta italiana contro Raffaele, vinta 15-8, prima di superare negli ottavi di finale il polacco Socha con il punteggio di 15-9. Molto equilibrati sono stati i quarti dove Galassi ha vinto 15-14 sull’estone Tobias, mentre in semifinale ha battuto 15-12 lo statunitense Imrek. L’ultimo atto è stato incredibilmente il match più semplice per lo schermidore cervese che ha sconfitto il 15-6 il cinese Peng. Sempre a Udine ha vinto l’oro a squadre, terza affermazione consecutiva per gli azzurrini in questa manifestazione. "È un’emozione speciale vincere in Italia – ha commentato Galassi –. Era da tempo che sognavo questo momento e sono davvero felice di averlo vissuto ad Udine".