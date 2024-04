Scherma, La società malaspina del tecnico marco Fialdini protagonista nel “Gp Giovanissimi“ disputato a vercelli Meggy Matrizi si conferma una tra le migliori spadiste a livello nazionale

Meggy Matrizi si è confermata tra le migliori spadiste dello Stivale nella categoria Allievi risultando protagonista a Vercelli nella seconda prova nazionale del Gran Premio Giovanissimi Spada maschile e femminile. La schermitrice dell’annata 2010, in forza alla Schermistica Malaspina Massa, ha conquistato con merito un posto sul podio coronando la propria partecipazione con la conquista del terzo gradino. Meggy ha avuto una condotta di gara esemplare fin dalla fase a gironi. Una volta passata a quella ad eliminazione diretta la portacolori apuana è riuscita ad arrivare di slancio sino alla semifinale dove ha dovuto, però, arrendersi. Per lei quello conseguito in terra piemontese resta in ogni caso un bellissimo risultato che la proietta al terzo posto nel ranking nazionale di categoria e sta a testimoniare il suo percorso di crescita continua

Oltre che con la sua punta di diamante la scuola di scherma massese era presente a Vercelli anche con altri promettenti alfieri. Hanno partecipato alla gara Ginevra Badiali e Anna De Angeli nella categoria Ragazze, Giulia Bardi nella categoria Giovanissime, Francesco Amato nella categoria Ragazzi e Giorgio Miglioranza nella categoria Maschietti. Tutti i rappresentanti della Malaspina hanno effettuato delle buone prestazioni sotto gli occhi del tecnico Marco Fialdini che li ha accompagnati in questa trasferta e che li allena durante la settimana nella sala d’armi di via XXVII Aprile.

Gianluca Bondielli