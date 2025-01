Scherma: le gare. L’allievo Dal Monte fa bella figura

La seconda prova interregionale, a cui hanno partecipato i più giovani del Circolo Scherma Imola, si è tenuta a Martignacco. Tra gli atleti imolesi Federico Dal Monte, per gli allievi, ha vinto il suo girone e ha proseguito la gara con sicurezza fino al tabellone degli otto concludendo al decimo posto. Nella stessa categoria Matteo Falasca ha perso per i 64 e Martina Cimatti, con una sola sconfitta in girone, non è entrata per un soffio nelle prime 16. Mentre Mattia Rensi, categoria giovanissimi, al termine di un ottimo girone, ha perso per una stoccata alla priorità per entrare negli otto chiudendo dodicesimo. Infine Francesco Puglisi, categoria maschietti, ha perso per accedere al tabellone dei 16.

Tra il 25 e il 26 gennaio il Circolo Scherma Imola sarà impegnato nella seconda qualificazione regionale assoluti a Lugo.