Scherma. Le Under 14 del ’Placci’ campionesse regionali

Grande risultato per la squadra Under 14 femminile del Circolo Scherma Placci di Faenza, salita sul gradino più alto del podio nel campionato regionale a squadre disputatosi domenica scorsa a Lugo. La squadra composta da Sofia Lama, Emma Agostini, Alice Liquori ed Emma Fabbri, ha superato tutti i turni di eliminazione diretta aggiudicandosi il titolo regionale. Per quanto riguarda gli uomini la squadra Faenza 1, composta da Riccardo Venturelli, Antonio Saviano e Gregorio Mazzotti, ha chiuso in quinta posizione, mentre la squadra Faenza 2, con Pietro Lotti, Federico Donatini ed Elia Rossi. è giunta settimana. Ha staccato il pass per la fase nazionale (in gara nei cadetti atleti dai 14 ai 17 anni) Carlos Silva Naldi.