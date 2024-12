Scherma. Magni brilla nell’individuale,. Sonessa bene in azzurro

Ottime prove degli schermidori forlivesi a Grenoble, in Francia, nella tappa del Circuito Europeo Under 17 di spada. C’erano Riccardo Magni e Nicolò Sonnessa in campo maschile, ed Elissa Chraim – che però tira per il Libano – in quello femminile.

I due giovani forlivesi hanno chiuso ottimamente la fase a gironi: Magni ha vinto tutte le sfide (10°), Sonnessa è 22°. Grazie a questi piazzamenti entrambi hanno usufruito di un bye al primo turno nel tabellone a eliminazione diretta e hanno passato agevolmente il secondo e il terzo. Il duello per entrare tra i primi sedici è stato fatale a Sonnessa, caduto per mano dello statunitense Jake Lo (15-8) mentre Magni ha sofferto ma vinto (15-13) contro il padrone di casa, Leger. Ancora una vittoria, poi ai quarti il ko 15-10 contro l’americano Geoffrey Yao. Il risultato finale è comunque più che soddisfacente: Magni ha chiuso 5° mentre Sonnessa è 22°.

In campo femminile Elissa Chraim era 80ª dopo i gironi e alla fine si è piazzata 92ª, sconfitta al primo turno del tabellone a eliminazione diretta, battuta 15-6 dalla spagnola Grigaliunas.

Magni e Sonnessa hanno partecipato anche alla gara a squadre sotto l’insegna dell’Italia. Sonnessa era nella formazione principale (assieme al campano Davide Del Prete, al ravennate Francesco Delfino e al siciliano Giovanni Sinatra). Magni, invece, in Italia2. Il miglior risultato è stato di Sonnessa, alla fine 5° con l’Italia, battuto nei quarti dalla Francia 45-41. Vittoria poi 45-32 con Gran Bretagna1 nella finale per il 5° posto con Sonnessa vittorioso 5-2 in entrambi i propri assalti. Magni, invece, con Italia2 si è piazzato al 10° posto: negli ottavi è arrivata la sconfitta 45-42 contro i cugini di Italia3 anche se Magni ha vinto 5-4 con Ippoliti e pareggiato 6-6 e 7-7 con Lolli e Giovita.

Ugo Bentivogli