Scherma. Pesaro a podio ad Ariccia, Ludovico Monti si supera

Ad Ariccia , in provincia di Roma , si è svolta la prima prova interregionale under 14 di fioretto, una gara composta da atleti provenienti da Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo. Il Cs Pesaro conquista grandi risultati. Ludovico Monti, categoria giovanissimi U12 , già ai vertici della classifica italiana, dopo avere chiuso tutti gli incontri del girone portandosi nella seconda posizione provvisoria, si aggiudica la prima prova vincendo 10-6 in finale contro un fortissimo avversario jesino secondo nel ranking nazionale di categoria. Sempre nella stessa categoria ottimo risultato per l’altro giovane schermidore Bogdan Iarmoliuk che accede alla finale ad otto, dopo avere superato il compagno di sala Mattia Balducci, classificandosi quinto.

Nella categoria Giovanissime ottimo lavoro di Naima Secchiaroli numero nove della competizione: vince agilmente i suoi incontri di diretta e si ferma alle porte della finale a otto con un soddisfacente decimo posto.

Nella categoria Ragazze-Allieve Maria Giorgini si misura con le ragazze più grandi e si classifica venticinquesima. Nella categoria Ragazzi-Allievi buon lavoro dei più piccoli della categoria: Matteo Arceci chiude al quarantaduesimo posto e Leonardo Spina al trensunesimo. Carlo Secchiaroli dopo un girone con quattro vittorie su sei incontri, vince la diretta valida per accedere ai migliori sedici della gara e si classifica quattordicesimo. Nella stessa giornata è andata in scena anche la prova promozionale riservata alle prime lame, il Cs Pesaro è stato rappresentato da Leonardo Cantarini, Alessandro Di Benedetto e Ludovico Loveri.

b. t.