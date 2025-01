Scherma - Quattro titoli toscani, su sei, nel campionato under 14. Il ’Circolo Raggetti’ senza rivali nel fioretto

Il Palasport di Massa ha ospitato il campionato regionale Gran Premio Giovanissimi al quale hanno preso parte oltre 400 schermidori under 14. L’evento ha messo in evidenza il Circolo Scherma Firenze Raggetti che sui sei titoli in palio nel fioretto ne ha conquistati quattro. Due di questi portano una firma assai conosciuta: quella di Livia e Emma Pontello, nipoti di Ranieri, presidente della Fiorentina dal 1980 al 1986, vicecampione d’Italia nell’82. Livia, classe 2012, ha vinto l’oro nella categoria Ragazze/Allieve battendo in finale la livornese Lucrezia Menici dopo aver superato la pisana Vanni, l’aretina Ceccherini, la massese Manfredi e Ciani dell’Accademia Schermistica Fiorentina. Altrettanto promettente la sorella Emma (2014) che ha conquistato il titolo nella categoria Bambine al termine del derby biancorosso con Gaia Quercioli del Club Scherma Firenze. Per arrivare in finale si era fatta strada eliminando l’aretina Giancola, la pisana Porcaro e Sveva Mosa: un’altra allieva dell’Accademia di Campo di Marte. Il terzo oro del Raggetti è andato a Ginevra Staiano (2013) che nelle Giovanissime ha prevalso in finale sulla senese Sofia Pichierri dopo aver avuto la meglio sulla compagna di circolo Giorgia Morsillo, quindi sulla senese Grassi.

L’ultimo titolo l’ha vinto Neri Catarzi (2012) nella categoria Ragazzi/Allievi a spese dell’aglianese Gabriele Ghezzi (2011) dopo aver fermato il pisano Paganelli e l’aretino Buzzi. Fra gli altri risultati positivi collezionati nel fioretto, da segnalare quelli di Caterina Galli, Agata Drusian, Noemi Lazri, Gian Marco Curci, Jacopo Hlebowicz, Pietro Tona, Federico Marchitelli; nella spada, invece, Sofia Mazzoni e Chiara Malcangi. Un 2025 iniziato quindi nel miglior modo per la società presieduta da Ferdinando Cigna, grazie al lavoro di tutto lo staff coordinato dal maestro Alessandro Puccini e composto dai tecnici Valentina Landucci, Caterina Pappalardo, Jaffar Al Chechany, Giovanni Abati, Francesco Faraoni e dalla preparatrice atletica Daniela Assirelli.

f. m.