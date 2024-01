Scherma Si assegnano i titoli regionali di Fioretto, Spada e Sciabola. I migliori Under 14 della Toscana in vetrina al Palasport di via Oliveti

Quasi 400 atleti, 1000 persone attese, un palazzetto pieno e vivo per due giorni di scherma. Nel prossimo weekend (13/14 gennaio) si terranno a Massa i Campionati regionali Under 14 di scherma, la più importante kermesse giovanile dedicata a questo sport in tutta la Toscana. Dalla mattina alle 9,30 fino al pomeriggio alle 15,30 di sabato e di domenica il Palazzetto di via Oliveti ospiterà così, stoccata dopo stoccata, l’assegnazione dei 30 titoli regionali in palio. La giornata di sabato sarà dedicata al Fioretto, per concludere poi domenica con la Spada e la Sciabola. A illustrare l’evento per conto dell’amministrazione comunale erano presenti Agostino Incoronato (presidente del consiglio), Alfredo Camera (presidente della commissione Sport) e Roberto Acerbo, assessore allo Sport che per primo ha voluto sottolineare l’importanza di aver portato sul territorio una manifestazione di questo genere.

"Siamo grati alla Schermistica Malaspina per essersi presa l’onere di organizzare, con il Comitato regionale Toscano della Federazione Italiana Scherma, questo ambito evento sportivo nel nostro comune – ha commentato Acerbo –. Tra atleti, dirigenti e famiglie al seguito ci aspettiamo un afflusso importante di persone, un bel modo per unire lo sport e i suoi valori alla promozione del territorio. Invitiamo tutti coloro che vorranno ad andare a vedere i ragazzi e le ragazze tirare di scherma, poiché l’entrata sarà gratis".

Saranno 370 gli atleti a contendersi il titoli regionali e gli accessi alle finali nazionali. "Dovrebbe essere un numero record quello di questa edizione, la gara più importante dell’anno e la più difficile da organizzare – ha spiegato Domenico Cassino, presidente del Comitato regionale della FederScherma – mettere in piedi una struttura del genere non è facile, tra tecnici delle armi, allestimento del campo gara, montaggio delle pedane e 18 arbitri; è un’impresa ma abbiamo avuto appoggio dal Comune e dall’associazione Malaspina".

La Schermistica Malspina si presenterà in pedana con 20 portacolori. "L’anno passato una nostra atleta si era qualificata quarta alle finali nazionali e quest’anno siamo sicuri di poter dire nuovamente la nostra – hanno commentato il tecnico dell’associazione Marco Fialdini e il presidente Dante Dell’Ertole –. Nel 2023 abbiamo avuto 80 bimbi iscritti, abbiamo partecipato al progetto “Nastro Rosa“, avvicinando le donne operate al seno a questo sport. Si percepisce fortemente che la passione per la scherma sta aumentando nel nostro territorio, e la realizzazione di questo evento ne è la prova".

Gabriele Ratti