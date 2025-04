Scherma. Spada per non vedenti a Calcinaia. In 300 atleti ai campionati

Calcinaia si prepara a un fine settimana sportivo questo sabato e domenica con oltre 300 atleti attesi per le qualificazioni regionali e il campionato di spada per non vedenti. L’evento organizzato nel nuovissimo Palazzetto dello sport di Fornacette, si articolerà in due competizioni ufficiali che rispetto alle edizioni precedenti, vedranno protagoniste le discipline di spada, fioretto e sciabola. La qualificazione regionale offrirà ai migliori atleti l’opportunità di conquistare un posto per la fase nazionale del Campionato gold, una competizione di grande prestigio che rappresenta una vetrina fondamentale per i giovani talenti della scherma. "Quest’anno, in occasione delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, abbiamo avuto l’opportunità di riflettere su valori fondamentali come l’amicizia, l’inclusione e la competizione. – ha dichiarato il presidente del Circolo scherma Arno Fornacette, Gianluca Alessandrucci – Crediamo fermamente che lo sport debba fungere da collante tra le persone, unendo le diverse realtà e promuovendo un senso di appartenenza".

L’evento sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito, offrendo agli appassionati e ai curiosi l’occasione di assistere da vicino a duelli di altissimo livello. Tra questi, spicca il campionato regionale di spada per non vedenti, una disciplina ancora poco conosciuta ma che rappresenta un’opportunità straordinaria per gli atleti non vedenti di cimentarsi in uno sport che unisce abilità, concentrazione e coordinazione. Il Circolo difatti è da tempo impegnato nella promozione di questa specialità, portando avanti numerose iniziative per diffonderne la pratica e accrescere la visibilità della scherma. "Vorrei citare una frase di Nelson Mandela. - ha concluso Alessandrucci - Lo sport ha il potere di creare speranza dove c’è disperazione. È più potente dei governi nel rompere le barriere razziali ed è capace di ridere in faccia a tutte le discriminazioni." La manifestazione offrirà un’esperienza unica agli spettatori, permettendo non solo di assistere da vicino agli incontri ma anche di partecipare attivamente. Alcuni schermitori vedenti avranno l’opportunità di provare direttamente la disciplina, indossando maschere oscurate per comprendere meglio le difficoltà affrontate dagli atleti non vedenti, contribuendo ad abbattere le barriere e promuovendo una maggiore empatia.

Andrea Martina Torre