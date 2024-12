Scherma. Una bella iniziativa del Cus Siena alla scuola Pascoli

Bell’iniziativa del Cus Siena scherma Estra, coordinata dalla maestra Maddalena Boccacci, referente dell’attività motoria dell’Istituto Pascoli/Sclavo, e dai suoi collaboratori Gabriele Mangiapane e Leonardo Caramanico, che ha visto per un mese e mezzo, attraverso la docenza del maestro Lio Bastianini e dell’istruttrice Caterina Scarselli, praticare lo sport della scherma da tre classi quarte, due della Pascoli e una della Sclavo. "Questa bella disciplina – dice il Cus –, che è lo sport più blasonato del Coni nella storia dei Giochi Olimpici ha permesso alle/ai ragazze/i di cimentarsi in maniera brillante a tirare colpi di fioretto con il materiale appositamente creato per la promozione dalla Federscherma. La stessa Federazione, sempre con la collaborazione del Cus Siena, grazie agli impianti sportivi dell’Università, aveva promosso un progetto con quattro filmati realizzati dai maestri Komlan Efanam Miawotoe e Lio Bastianini, con la collaborazione dell’operatore Marco Boccacci, che ha inserito sulla propria piattaforma e che ha messo a disposizione anche di ‘Sport e Salute’".