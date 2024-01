Scherma. Under 12, Neri Catarzi si prende il titolo toscano

Ha preso avvio la nuova stagione della scherma: uno sport che ha sempre visto l’Italia ai primi posti nel mondo e che anche quest’anno, secondo le previsioni, dovrebbe regalarci a Parigi altre preziose medaglie olimpiche.

A Firenze, l’ultracentenario Circolo scherma Raggetti (fu fondato nel 1908) intitolato a Bruno Zavagli, uno dei suoi presidenti più illustri, ha iniziato anche quest’anno con risultati promettenti, soprattutto con i giovani che rappresentano da sempre il suo punto di forza. Il gruppo agonistico, guidato dall’intramontabile maestro Giovanni Abati e, ormai da più di tre anni, da Alessandro Puccini, medaglia d’oro nel fioretto individuale alle Olimpiadi di Atlanta 1996, pluricampione iridato ed europeo individuale e a squadre nonché componente dello staff tecnico della Nazionale azzurra, sta rispondendo positivamente alle aspettative, come dimostra la prima tappa del Gran Premio nazionale Giovani, la manifestazione più importante in Italia per le più promettenti nuove leve che si sono affrontate alle tre armi: fioretto, spada e sciabola.

Alla gara, che si è disputata a Massa con ben 370 schermidori in pedana in rappresentanza di oltre trenta società, il circolo biancorosso ha partecipato con 23 atleti – accompagnati nell’occasione dalle maestre Valentina Landucci e Caterina Pappalardo - molti dei quali hanno conquistato medaglie nelle varie categorie. Neri Catarzi, 11 anni, che ha iniziato a praticare scherma da piccolo proprio al Raggetti, si è confermato uno dei più forti under 12 a livello nazionale vincendo l’oro e il titolo di campione toscano al termine di una gara assai combattuta.

Secondo posto per Giovanni Orselli e terzo per Maria Vittoria Venier e Livia Pontello. Fra le più promettenti atlete del circolo, Caterina Galli, anche lei approdata sulla rampa di lancio.

f.m.