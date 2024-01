Sci: Giuliano è infortunato. Niente slalom ad Adelboden per Razzoli

Non c’è pace per Giuliano Razzoli. Dopo l’esordio incolore di stagione in Austria, a Gurgl, dove è uscito di gara nella prima manche, e il mancato accesso alla seconda di Madonna di Campiglio, a causa pure della febbre che lo ha afflitto sino alla vigilia della gara, il "Razzo" non sarà al cancelletto di partenza dello slalom di domani ad Adelboden. Questo perché non si è ancora ripreso del tutto dai postumi di una brutta caduta in allenamento a Pozza di Fassa, la scorsa settimana. Lo slalomista azzurro ha rimediato una fortissima contusione alle vertebre sacrali. Le radiografie effettuate nell’immediatezza hanno escluso fratture, ma poiché le sedute di fisioterapia effettuate hanno portato pochi miglioramenti, Razzoli, dopo aver tentato invano in questi giorni di rimettersi gli sci sulle piste di Valgrisenche, in Val d’Aosta coi compagni di squadra, è stato sottoposto anche a una risonanza magnetica. La quale ha evidenziato una situazione un po’ più complicata rispetto alle prime risultanze. Lo stesso "Razzo" ne ha parlato sui suoi canali social in questi termini: "L’infortunio della settimana scorsa è più grave del previsto, più che il turista qui (a Valgrisenche, ndr) non sono riuscito a fare, tiferò i miei compagni dalla tv, sperando di tornare tra i pali il prima possibile, mi auguro anche a Wengen". Prova in calendario il 14 gennaio.

g.g.