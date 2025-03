Sci. Maria Elena Coin, studentessa Unife, sul podio ai tricolori

Cus Ferrara sul podio ai campionati nazionali universitari di sci alpino disputati in Valzoldana. Maria Elena Coin, studentessa di biotecnologie mediche presso il nostro ateneo, ha conquistato la medaglia d’argento nella prova di slalom gigante disputata sulla pista Cristelin di Zoldo. L’atleta, classe 2004 e tesserata per lo Sci Club 18 di Cortina, facente parte della squadra del comitato veneto, terza dopo la prima manche, con una seconda discesa quasi perfetta ha risalito il podio attestandosi sul secondo gradino a poca distanza da Lisa Rodari (Cus Bergamo) poi vincitrice.

"La neve era ottima e mi ha consentito di spingere dall’inizio alla fine – ha detto l’atleta –. Sono molto contenta della mia sciata in gara, va a chiudere Maria Elena, e sono orgogliosa di aver portato i colori dell’Università di Ferrara sul podio".

In campo maschile non brillante invece la prova di Alessio Gottardi, oro nella passata edizione, che ha chiuso al 10° posto dopo due discese nelle quali non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale. 19° Vasco Goberti, l’altro portacolori del Cus Ferrara, al debutto assoluto nella manifestazione.

Nella foto, Maria Elena Coin.