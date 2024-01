Sci. Mattia Beccari out nello slalom gigante

Debutto sfortunato per Mattia Beccari alle Olimpiadi Giovanili Invernali, in corso di svolgimento a Gangwon. Lo sciatore sammarinese, partito con il pettorale numero 67 nello slalom gigante, è incappato nella perdita di uno sci nella prima parte del tracciato, compromettendo così la sua gara, conclusasi anzitempo. "C’è molto rammarico, Mattia era preparato e determinato - ha detto il capo missione Gian Luca Gatti -, ed è uscito dopo pochi secondi a causa di una buca, l’unica di tutta la pista, dove gli è mancato l’appoggio su uno sci che si è sganciato nonostante fosse ben legato. È un vero peccato perché le condizioni della pista erano ottime e il nostro atleta si era allenato davvero bene in questi giorni". Oggi subito l’occasione per riscattarsi con lo slalom speciale.