Sci, osservati speciali saranno Alessio Gottardi e Vasco Goberti. Ferrara campione uscente, in Val Zoldana scattano i campionati universitari

La prossima settimana le nevi della Valzoldana vedranno lo svolgimento dei Campionati Nazionali Universitari invernali relativi allo sci alpino ed organizzati da Federcusi in collaborazione con i Cus di Venezia Brescia e Bergamo. Ancora una volta sarà la pista Cristelin ad essere teatro della gare di gigante e slalom con in lizza i migliori interpreti della disciplina in ambito universitario.

Ferrara vedrà gareggiare due atleti con quelche speranza di ben figurare. Tornerà infatti al cancelletto Alessio Gottardi, studente del 4° anno di medicina e chirurgia, che nel 2024 a Bardonecchia sulla Olimpionica di Melezet, si laureò campione italiano di gigante conquistando anche un ottimo bronzo in slalom. Con lui in pista anche la “matricola” Vasco Goberti iscritto al 1° anno di economia. 19enne classe 2005 è tesserato per lo Ski Team Sorapiss di San Vito di Cadore. Il calendario gare vedrà lo svolgimento del gigante nella giornata di lunedì 17, mentre lo slalom concluderà la manifestazione mercoledì 19 marzo.