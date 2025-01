Sci/2. Razzoli si allena con gli atleti del CimonExperience

Un fine anno importante per gli atleti del CimonEXperience, nuovo club di sci del nostro Appennino, che hanno potuto giovare della presenza e dei consigli del campione olimpico Giuliano Razzoli (nella foto, al centro), tornato sulla sua pista preferita del comprensorio del Cimone in vista della Tre Tre di Slalom a Madonna di Campiglio in cui sarà presente come apri pista. Il rapporto fra Razzoli ed il Cimone nasce da tempo lontano ed il forte legame è testimoniato sia da una pista che porta il suo nome sia dalla periodica presenza dell’atleta olimpionico. "Qui c’è l’ambiente giusto e ci sono le persone più competenti che hanno plasmato la mia tecnica – ha dichiarato Razzoli già in precedenza – e che mi hanno permesso di arrivare fin dove sono arrivato". La pista scelta da Giuliano Razzoli per allenarsi in vista dell’impegno in Trentino è stata la Pelloni, con un tracciato disegnato da Matteo Magnani, allenatore per la categoria Giovani del Club CimonEXperience, mentre Ruggero Muzzarelli, tecnico Fisi emiliano ed ora allenatore responsabile del progetto CentroSud Fisi per lo sci alpino, ha seguito Razzoli nelle sue prestazioni. Durante alcune discese a Giuliano Razzoli si è affiancato Andrea Passino, atleta di origini toscane che, come Razzoli, sta crescendo sulle piste del Cimone facendo capo, da anni, a diversi sci club modenesi fra cui Riolunato, Cimone Ski Team ed attualmente in forze al CimonExperience. Lo sciatore toscano è tra i migliori atleti italiani della categoria Aspiranti nati nel 2007/2008 e potrebbero esserci prospettive interessanti nel futuro di questo talento sbocciato sul Cimone.

g.g.