Sconfitto San Lazzaro. Camerano vince ancora e allunga in vetta

28

SAN LAZZARO

23

: Guerrero 1, De Grandis, Bilò 2, Laera 10, Marchesino 2, Marinelli 1, Anzaldo, Antonelli, Ballerini 1, Casavecchia, Boschetto 1, Cirilli 3, Adamo 6, Vagnoni, Chirivì, Rossi. All. Campana.

SAN LAZZARO: Stabellini 4, Rossini, Bozzoli, Simiani, Zaltron 2, March 3, Cimatti 2, Barattini 2, Santolero 1, Cremonini, Matha’ 5, Rossi 1, Paravidino, Magri, Garau 3, Mula. All. Fabbri.

Arbitri: Riello-Panetta.

Non poteva non chiudersi con una vittoria lo splendido girone di andata di Camerano. I ragazzi di Campana superano nel big match i bolognesi del San Lazzaro andando così al giro di boa in testa alla classifica, allungando sulle dirette inseguitrici.