Scottoni esulta a Rigutino. In 120 per il Trofeo Zanchi

AREZZO

Grande momento per la formazione Vangi Il Pirata di Calenzano che dopo il primo e secondo posto di Meccia e Sambinello sabato a Fighille, ha fornito un’altra prestazione da applausi nel Giro delle Valli Aretine juniores con partenza e arrivo a Rigutino. Primo Pietro Scottoni (nella foto), secondo Marco Petrolati, entrambi alla prima stagione in categoria. Gran finale dei due compagni di squadra che hanno staccato tutti. Al terzo posto a 18” Niccolò Iacchi (Team Franco Ballerini), quarto Giacomo Casadio (Team General System) a 20”, quinto il compagno di squadra Alessio Faccani. Al Giro delle Valli Aretine-Trofeo Butintoro, trofeo Mario Giaccherini, hanno preso il via 104 corridori dei quali 82 hanno concluso la gara condotta alla media di 44 km orari nonostante le asperità di Cortona, dello Scopetone e della Foce.

Oggi con partenza da Rondine ale 14 e arrivo a Castiglion Fibocchi è in programma per la categoria Elite e under 23 il 47esimo trofeo Mario Zanchi, valido anche come 73esimo trofeo Festa della Madonna del Rosario, Gp Sammontana, secondo trofeo Rondine Cittadella della Pace. Il via della corsa alle 14 da Rondine anche se la partenza ufficiale sarà sulla Setteponti. Il percorso misura in totale 143 chilometri. Gli iscritti sono 120. Tra le squadre al via da segnalare la Hopplà Petroli Firenze, Maltinti, Mastromarco, Aran, Gallina Lucchini, Solme Olmo, Sissio Team, Work Service e altre ancora.