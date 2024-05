Seconda Categoria. La Codigorese sbanca Dogato e passa il turno. Oggi si conoscerà l’avversaria dell’ultimo atto

La Codigorese stacca il biglietto per la finale che potrebbe farla tornare in Prima Categoria, vincendo in trasferta 1-2 contro la Dogatese di Davide Rosatti. La squadra granata, allenata da Davide Grassi, al di là della vittoria o meno nella prossima finale, è riuscita in una rimonta incredibile, fino a vincere il proprio girone. Oggi alle 16.30 si terranno i sorteggi fra le vincenti delle varie delegazioni e la Codigorese saprà chi dovrà affrontare, "per coronare – afferma Simone Ballerini, sommerso dalla gioia dell’intera squadra – una stagione dove il ritorno in Prima Categoria sarebbe veramente la ciliegina sulla torta di un’annata che diverrebbe straordinaria". La partita ha visto, dopo una decina di minuti i padroni di casa passare in vantaggio, ma la Codigorese non si è intimorita, anche perché aveva solo un risultato utile per accedere alla finale ovvero la vittoria. La formazione di Grassi ha iniziato a prendere in mano le redini del gioco raggiungendo il pareggio con Emanuele Chendi su punizione dal limite. Nella ripresa la rete della vittoria poco prima della mezz’ora è stata opera di Raffaele Bellini, il più lesto nel raccogliere il pallone e calciare dal limite un tiro a mezz’aria imparabile. I tantissimi tifosi granata che seguivano la squadra hanno gioito, non impensieriti dalla reazione della Dogatese. Pur nell’importanza della posta in palio è stata una partita correttissima che onora il calcio, tanto che i padroni di casa alla fine hanno voluto ricordare l’indimenticato Stefano "Garbe" Garbellini, tragicamente scomparso due anni fa.

c.c.