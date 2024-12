Seconda categoria. Spartaco Banti-Firenze Sud, che duello

Quattordicesima giornata.

Nel Girone F sfida al vertice tra le due squadre che guidano la classifica: il Daytona va a fare visita al Poggio a Caiano. In zona play-off la Rinascita Doccia ospita il Naldi, mentre il Sesto Calcio gioca fuori casa a Santa Maria. Nel Girone D giocano in casa le prime tre della classifica. Lo Spartaco Banti Barberino, capolista, ospita il Firenze Sud. L’Albereta San Salvi, seconda, attende il Firenzuola; il Reconquista di San Piero a Sieve, terzo, la Sandro Vignini Vicchio per il derby mugellano. Le altre partite: Bagno a Ripoli-Ludus ’90, Carbonile-Fulgor Castelfranco, Cavriglia-Pelago, Molinense-Nova Vigor Misericordia e Sant’Agata-Santa Brigida. Nel Girone E la capolista Isolotto, in fuga con nove punti di vantaggio sulle seconde, gioca sul campo del Bibe. In casa le due formazioni al secondo posto: la Florence ospita l’Impruneta Tavarnuzze; la Sancat il Campiglia. Le altre gare: Castellina in Chianti-Sales, Grevigiana-Casellina, Luigi Meroni-Mercatale, Sambuca-Staggia e San Giusto Le Bagnese-Club Sportivo Firenze.