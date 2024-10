Seconda edizione. La Stramilano torna SottoZero. Anche la “classica“ apre le iscrizioni

Per il secondo anno di fila torna la Stramilano SottoZero che si si snoda attraverso il quartiere di City Life di Milano. L’appuntamento è fissato per l’1 dicembre 2024 e sono ora aperte le iscrizioni per i percorsi. Si può prendere parte alla 10 km Fidal Competitiva, riservata ad atleti professionisti, con partenza alle ore 9 o la 5/10 km, non competitiva, ad andatura libera aperta a tutti quanti, grandi e piccoli (ore 10.30). In questo caso, si potrà scegliere la distanza, se quella più lunga o la più breve e adatta anche a famiglie.

Le iscrizioni saranno aperte fino a mercoledì 27 novembre. Un anno fa la prima edizione della SottoZero fu sold out e riscosse grande successo tanto da portare alla conferma del format pure quest’anno. Inoltre, è possibile iscriversi anche per la Stramilano "classica" fissata per domenica 23 marzo 2025.

Come da tradizione sono tre i percorsi che caratterizzano la manifestazione: le due corse amatoriali, non competitive, ad andatura libera, Stramilano 10 Km e Stramilanina 5 Km dedicata a famiglie e bambini e infine la gara internazionale di corsa su strada sulla distanza di 21 Km, Stramilano Half Marathon. A quest’ultima potranno partecipare ad atleti e tesserati per società affiliate alla FIDAL, alla World Athletics o per Enti di Promozione Sportiva convenzionati FIDAL possessori di RUNCARD EPS. Giuliana Lorenzo