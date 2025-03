Secondo posto in solitaria. Il Forte ha il suo obiettivo

Neanche il tempo di godersi il bel successo conseguito a Valdagno, che la Canniccia Motor Club Forte torna nuovamente in pista. Stasera, alle 20,45 al PalaForte, i ragazzi di Mirko De Gerone saranno impegnati in pista contro i veneti del Sandrigo, nel recupero della 22esima giornata posticipato per permettere loro di preparare la Final Four di Coppa Italia.

Partita che sulla carta può sembrare semplice, ma che in realtà presenta qualche insidia. La prima di queste, premesso che la stessa cosa vale anche per i vicentini, è lo scarso tempo avuto a disposizione per recuperare dalle ultime fatiche (72 ore). La seconda, ben più importante e fuorviante, sono i 37 punti di distanza tra le due squadre (51 a 14) che potrebbero far pensare ad una partita da ‘giocare in ciabatte’. Ma lì sta l’errore. Guardando i risultati della squadra biancoblu si vede, in tutta evidenza, come ci sia stato un Sandrigo nel girone di andata (appena 4 punti: 1 vittoria, 1 pareggio, ben 11 sconfitte) e un altro, decisamente migliore nel girone di ritorno (3 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte). Quindi guai a prendere alla leggera la partita e massima concentrazione per cercare di indirizzare, a proprio vantaggio, la stessa con raziocinio, anestetizzando in primis gli avanti più pericolosi, tabellini alla mano: Moyano e Brendolin 14 centri e Ardit 11. Veneti galvanizzati anche dell’incredibile successo maturato nello scontro diretto con il Novara per 6-5, arrivato a 14 secondi dalla fine e dopo aver subito il pareggio appena 5 secondi prima.

Detto che all’andata fu un 5-2 in scioltezza (Pato Ipinazar 2, Cisco Ipinazar 2 e Borgo), con l’unica complicazione di dover recuperare dallo 0-1, De Gerone fa il punto: "Veniamo da una vittoria ‘speciale’ e sottolineo ‘speciale’ perché a Valdagno abbiamo giocato e gestito la partita esattamente come volevamo, con una difesa attenta e rapide ripartenze in contropiede. Andiamo avanti, fra qualche problema e tante incertezze, con grande professionalità e senso di responsabilità. Con il Sandrigo non prenderemo sotto gamba la partita, ne sono sicuro. Loro non avranno nulla da perdere, servirà concentrazione".

Intanto nel posticipo domenicale il Trissino come previsto ha battuto 6-3 il Grosseto allungando ulteriormente in testa.

La classifica di serie A1: Trissino 63, Forte dei Marmi e Bassano 51, Lodi 49, Follonica 44, Valdagno 36, Monza 32, Sarzana 27, Giovinazzo 26, Grosseto 23, Cgc 21, Sandrigo 14, Novara 12, Montebello 5.

Sergio Iacopetti