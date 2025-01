Sei squadre femminili e una meta da centrare. Mattioli: "Nel rugby è il momento delle donne"

Non solo rugby maschile, ad aprire il 2025 del Teknowool Rugby Park sarà il rugby femminile. Domani a partire dalle 12, infatti, l’impianto di Muraglia ospiterà una Tappa del torneo di Seven olimpico Femminile Senior che vedrà la partecipazione di 6 squadre: "Dominae" Fiorini Pesaro Rugby; "Bustrong" di San Marino; "Le cinghiale" di Bologna; "Pink Crabs" di Falconara; "Valkyrie" di Formigine; Unione Rugbistica Anconitana.

"La novità rispetto agli altri anni è che comincia a muoversi il settore femminile e questa cosa ci dà molta soddisfazione – afferma il presidente della Pesaro Rugby Simone Mattioli –. Domenica abbiamo una tappa di Seven Olimpico, dopo tanto tempo riportiamo a Pesaro una manifestazione ufficiale nel rugby femminile".

Invece la Fiorini Pesaro Rugby che milita in serie A dopo la pausa natalizia ha ripreso ad allenarsi in vista dei prossimi impegni. Per la prima squadra il 19 gennaio, sul campo del Valsugana, si chiude il girone di andata del campionato di serie A. La formazione cadetta, invece, attende le ultime due giornate del campionato regionale di serie C: il 19 gennaio sul campo dell’Unione Rugbistica Anconitana; il 16 febbraio il derby con Fano sul campo pesarese.

"Siamo soddisfatti per i risultati tecnici delle nostre formazioni – prosegue Mattioli –. Credo che questi risultati abbiano confermato il livello delle nostre squadre e l’ottimo lavoro svolto sia dai ragazzi che dai nostri tecnici. Le posizioni che ricopriamo in classifica ce le siamo meritate, con delle valutazioni diverse a inizio stagione. In serie A, forse avremmo potuto trovarci in una posizione ancora migliore di quella che stiamo occupando. Adesso ci apprestiamo alla ripresa del campionato con l’ultima partita del girone di andata e la prima del girone di ritorno, il 19 e il 26 gennaio, entrambe in trasferta, che ci diranno molto. Sono due partite che possono metterci in una condizione di lancio per il girone di ritorno, aprendoci tutti gli obiettivi, oppure, pur mantenendo un livello importante in classifica, possono farceli ridimensionare. Sia con la serie A che con la serie C, stiamo giocando su tutti i fronti, per il massimo del risultato possibile. Siamo fiduciosi. I giocatori delle formazioni seniores hanno ripreso il lavoro in palestra, con molta determinazione. È un fattore importante, la condizione fisica è fondamentale per ottenere dei risultati".

