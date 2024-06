Serata di grandi emozioni per gli esami di fine anno con il Furinkazan

Serata ricca di emozioni al PalaCaneparo, per gli allievi e le famiglie del Furinkazan, dei maestri Gabriele e Federica Achilli e Accursio Guardino. L’occasione sono stati gli esami di fine anno dove tutti i giovani, bambini e i ragazzi, da cintura bianca a marrone, hanno sostenuto e superato brillantemente gli esami di passaggio di cintura dei corsi di karate e judo. “E’ stato un anno ricco di soddisfazioni quello appena passato – sottolinea Achilli – e che si deve ancora concludere poiché i ragazzi del team agonisti sono in partenza per i campionati italiani assoluti". Il “Premio Furinkazan 2024” attribuito per “impegno, costanza e dedizione” è stato assegnato agli atleti Matteo Ferrari, Riccardo di Pietro, Leonardo Zanolla e Andrea Tarantello. Una grande famiglia, quella del Furinkazan, che festeggia i suoi 30 anni più uno di attività in città.