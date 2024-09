Serata per la presentazione delle squadre. Follonica, la stagione inizia con una festa

Si è svolta al villaggio turistico "Pappasole" la presentazione di tutte le formazioni del Follonica Hockey che prenderanno parte ai prossimi campionati. Ospiti d’onore il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore Giorgio Poggetti.

Il presidente Franco Ciullini ha dapprima illustrato "l’altissima qualità tecnica del settore giovanile – ha detto –, con il team di allenatori tra i migliori d’Italia, tra conferme, come quelle di Franco Polverini e Alberto Aloisi, ritorni come Fabio Bellan e Giovanni Menichetti e new entry come quella di Michele Achilli, oltre ad alcuni atleti della prima squadra come Fernando Montigel e Leonardo Barozzi". Poi il presidente si è soffermato sugli ottimi risultati raggiunti nella stagione scorsa della prima squadra con le finali della Coppa Italia e della Wse Cup ed il terzo posto nel Campionato nazionale. Due in particolare i ringraziamenti, il primo al nuovo main sponsor "Innocenti Costruzioni", alla presenza del titolare Mauro Innocenti, che sosterrà la formazione del Golfo per i prossimi anni, secondo alla direzione del villaggio turistico "Pappasole", rappresentata da Fedi Tiberi e Andrea Alberati, "per la disponibilità – ha detto Ciullini – e per la conferma della collaborazione anche per la stagione 2024/25". Degno di nota l’alto numero di atleti, dirigenti, sponsor nonché genitori che hanno partecipato alla cena. Un plauso particolare agli ultras, i "Randagi", sempre presenti nel sostenere i loro beniamini. Appuntamento per tutti al Capannino già dal 9 ottobre con la gara di andata di SuperCoppa Italiana.