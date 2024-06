Sergio Festa sale di grado. Guiderà l’Hockey Sarzana

Il nuovo corso dell’Hockey Sarzana si chiama Sergio Festa. Il giocatore e nella scorsa edizione tecnico della serie A2 rossonera è stato promosso allenatore della formazione principale di serie A1 sostituendo così Paolo De Rinaldis che al termine dei play off dopo la miglior stagione del club nel torneo di massima serie ha deciso di fermarsi. Festa riceve un testimone davvero pesante dunque ma ha la massima fiducia dei giocatori, suoi compagni di tante battaglie, e della dirigenza. Inoltre il presidente Maurizio Corona gli ha assegnato anche la guida della formazione under 17. Cresciuto nel Matera ha messo in fila una carriera importante ricca di gol, squadre e maglie pèrestigiose tra le quali anche quella della Nazionale. Nell’ultima stagione ha militato in serie A1 con qualche infortunio che ne ha penalizzato le presenza ma si è fatto le ossa come allenatore guidando la serie A2 e l’under

19 dell’ Hockey Sarzana ed è stato inserito dalla Federazione come allenatore nella nazionale Under 17 e femminile.

La scelta del tecnico è stata la nuova scommessa del presidente Maurizio Corona che è partito proprio dalla base per ricostruire la squadra che perderà alcune pedine rispetto alla stagione appena conclusa. "Serve tempo agli allenatori nuovi - ha spiegato il presidente - e bisogna credere in loro, avere fiducia. È come con i giocatori giovani, bisogna avere il coraggio di schierarli, lanciarli se sono bravi e avere fiducia in loro. Poi per vincere serve anche il giusto mix di fortuna. Come società avevamo già deciso a dicembre sulla figura di Sergio Festa, dopo che Paolo De Rinaldis ci aveva comunicato la sua decisione di lasciare a fine stagione". Dopo la miglior annata da quando i rossoneri disputano il campionato di serie A1 chiusa al quarto posto con il recond di punti scatterà il ricambio di alcune pedine, in particolare argentine, che porterà il sodalizio alla ricerca di nuovi talenti confermando il "fiuto" e soprattutto il gradimento che ormai la piazza sarzanese ha ottenuto nei giocatori pronti a sceglierla per il trampolino.

Massimo Merluzzi