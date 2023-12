Serie A Bronze. Il Golfo del Sole batte il Marconi

La Pallamano Follonica Golfo del Sole batte per 41-23 il Marconi Jumpers, finendo nel miglior modo possibile il girone di andata di serie A Bronze di pallamano, vincendo e convincendo. Con questo ultimo successo sono cinque le vittorie consecutive, una striscia che permette ai follonichesi di finire nel miglior modo possibile il girone di andata. La partita è stata a senso unico con i follonichesi che hanno accumulato un vantaggio di 9 gol nel primo tempo finendo sul 19 a 10 e concludendo con 18 reti di distacco. La compagine del golfo grazie a questo successo si trova così in seconda posizione solitaria ad inseguire la capolista Bologna avanti solamente di 2 punti (unica partita persa dagli emiliani proprio contro i follonichesi). Adesso i ragazzi di mister Pesci e Spinicci potranno godersi un meritato periodo di riposo per ritornare a riprendere il campionato il 21 gennaio contro il Modula Casalgrande.