Serie A. Calvisano scintillante davanti ai propri tifosi. Noceto travolto 45-7

Un brillante Tiesse Robot Calvisano travolge il Noceto con il risultato di 45-7. La partita non è mai stata in discussione. I calvini, infatti, hanno amministrato le operazioni fin dai primissimi minuti, concludendo il primo tempo sul 33-0 e gestendo il ritmo nel secondo. C’è gloria per tutti, soprattutto per i trequarti, che si divertono e marcano tante belle mete (alla fine se ne conteranno 7). Il ritratto del match è la prima meta: un autentico capolavoro di velocità di esecuzione, pensiero e qualità della giocata. Da segnalare, infine, il ritorno di Jacopo Gustinelli che entra a dieci minuti dal termine e sfiora subito la marcatura.

"Venivamo da due partite in cui facevamo fatica a esprimerci al meglio – commenta nel post partita l’allenatore dei trequarti del Tiesse Robot Calvisano, Mattia Zappalorto -. Siamo riusciti a spostare bene il pallone. È stato bello fare questo tipo di prestazione davanti al nostro pubblico, in un’occasione così importante. Probabilmente abbiamo giocato il nostro miglior primo tempo della stagione, contro un avversario di spessore. Siamo riusciti a segnare con continuità anche nel secondo tempo quando in un primo momento eravamo calati in una fase di stallo".

Luca Marinoni