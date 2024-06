Serie A di baseball. Hotsand, un turno chiave

C’è da blindare il quarto posto nel girone A del massimo campionato di baseball, è con questo obiettivo che la Hotsand Macerata affronta alle 20.30 di oggi il match interno contro la Big Mat Grosseto, domani in programma le altre due gare alle 16.30 e alle 20.30 contro i toscani. Macerata deve confermare quanto di buono fatto nel precedente turno quando a casa della capolista San Marino ha centrato una vittoria. Ma adesso c’è da pensare alla sfida contro i toscani che finora hanno vinto 5 gare contro le 9 dei maceratesi. "In caso di vittoria – osserva Andrea Graziani, presidente del club Hotsand Macerata – il vantaggio inizierebbe a essere rilevante". Il quarto posto è di fondamentale importanza perché i maceratesi accederebbero subito ai quarti senza passare da un altro turno, ma non si devono sottovalutare i toscani pensando che sono indietro in classifica e che all’andata i maceratesi hanno fatto il pieno in trasferta. "Saranno guai – avverte il presidente – se dovessimo abbassare la guardia, dobbiamo affrontare la partita con lo stesso atteggiamento mostrato contro San Marino e Bologna. Il Grosseto è una squadra che ha battitori aggressivi. A ciò aggiungiamo che hanno in Francesco Cappuccini un tecnico di valore ed esperto". Dopo questo turno la Hotsand sarà attesa dalla trasferta a Parma, poi ci sarà la sfida casalinga contro l’altra formazione di Grosseto e infine si chiude questa parte di stagione a Bologna. In casa Hotsand sono da valutare le condizioni di Roger Bernadina, solo all’ultimo si deciderà se impiegare l’ex Major League. "La nostra società – sottolinea Graziani – è testimonial per la Regione come veicolo per far conoscere le bellezze delle Marche, le sue prelibatezze gastronomiche. Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio e ci impegniamo a contribuire a fare conoscere questo territorio".

Il programma del weekend.

Gir. A (oggi alle 20.30; domani alle 16.30-20.30): UnipolSai Bologna-Parmaclima, Bbc Grosseto-San Marino, Hotsand Macerata-Big Mat Grosseto.

Classifica: Gir. A: San Marino (14-4) .778; Bologna (13-5) .722; Parma (11-7) .611, Macerata (9-9) .500; Bsc Grosseto (5-13) .278; Bbc Grosseto (2-16) .111.