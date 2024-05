Serie A di softball. Macerata si fa valere

È finito in parità il doppio incontro esterno per l’Ares Safety Macerata in casa del Saronno, seconda forza del massimo campionato di softball. Le maceratesi hanno vinto gara1 con il punteggio di 7-6, mentre le locali si sono rifatte nel secondo vincendo 7-0. Saronno resta al secondo posto ma a causa della sconfitta in gara1 con le maceratesi ha perso terreno dalla capolista Bollate. Mercoledì si giocherà il match Collecchio-Saronno interrotto per la pioggia il Primo maggio. Sabato l’Ares Safety Macerata ospiterà la Pubbliservice Old Parma, ultima in classifica, e per le locali è l’occasione per arricchire una classifica già molto positiva.

I risultati della prima giornata di ritorno: Thunders Castelfranco Veneto-Mkf Bollate 1-7, 3-7; Pubbliservice Old Parma-Italposa Forlì 0-7 (6°), 0-6; Bertazzoni Collecchio-Rheavendors Caronno 0-1, 9-1 (5°); Inox Team Saronno-Ares Safety Macerata 6-7, 7-0 (6°). Ha riposato: Mia Office Blue Girls Pianoro.

Classifica. Mkf Bollate (17 vittorie – 1 sconfitta, .944); Inox Team Saronno (12-4, .750); Italposa Forlì (12-6, .667); Rheavendors Caronno (11-7, .611); Mia Office Blue Girls Pianoro (10-6, .625); ARES Safety Macerata (7-11, .389); Bertazzoni Collecchio (4-12, .250); Thunders Castelfranco Veneto (4-14, .222); Pubbliservice Old Parma (1-17, .056).