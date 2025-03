Serie a e giovanili. Bsc Big Mat, prima uscita con il Nettuno. E gli Under 18 hanno debuttato

Prima uscita per la prima squadra del Big Mat Bsc Grosseto. I biancorossi del manager Enrico Vecchi si sono imposti in trasferta per 15-10 contro il Nettuno. "Sono soddisfatto della prestazione della squadra – commenta il manager Enrico Vecchi –, soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento che abbiamo messo in campo. La gara è stata un ottimo allenamento in vista del campionato, aspettiamo adesso i nuovi innesti per continuare a crescere".

Al di là del risultato, la gara è stata un’occasione per testare la condizione dei ragazzi e per trovare le giuste alchimie tra attacco e difesa. Oltre alla buona prestazione corale, il match è stato impreziosito dal primo fuoricampo del neoacquisto Brandon Mcllwain. Domani il Big Mat Bsc Grosseto se la vedrà contro il Brno, mentre domenica seconda amichevole con il Nettuno.

È iniziata la stagione degli under 18 del Big Mat Bsc Grosseto. I biancorossi hanno ceduto il passo all’Ymca Etruscan fighters per 12-0. "Nonostante il risultato – commenta il manager Francesco Petruzzelli – ci sono stati molti spunti positivi. È stata una gara in cui l’equilibrio è durato fino al terzo inning, grazie anche al lavoro di Brocca sul monte di lancio, con buone giocate della difesa e un doppio gioco sulla seconda base".

Viste le numerose assenze tra le fila biancorosse, sono stati convocati anche tre under 15. "Ringraziamo sia ragazzi che si sono aggiunti al gruppo – continua Petruzzelli – che il manager Lino Luciani per la collaborazione. È sempre un bene poter contare su un vasto settore giovanile".