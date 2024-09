Serie A Elite. Cavalieri, il 21 debutto al Chersoni. Il duello sarà con l’ostico Vicenza

Il debutto stagionale dei Cavalieri Union si concretizzerà al Chersoni di Iolo, alle 15,30 del prossimo 21 settembre. Manca insomma sempre meno al ritorno in campo per gli uomini di coach Alberto Chiesa, che hanno ripreso gli allenamenti da una settimana per prepararsi alla sfida contro Vicenza valido per il "barrage" di Coppa Italia. La compagine vicentina, militante in Serie A Elite (e che ha in rosa il giocatore pratese Emanuele Trechas, cresciuto proprio nei Cavalieri) sarà con tutta probabilità la più forte che capitan Puglia e compagni affronteranno in questa stagione fra coppa e campionato, stando se non altro al calendario attuale. Proprio per questo però la carica motivazionale non mancherà, pur sapendo di non partire per una volta con i favori del pronostico. Anche perché ci sono i due ultimi precedenti da riscattare: le due compagini si sono affrontate nel corso delle semifinali-playoff di Serie A 2022/23 e furono i veneti (poi promossi al termine di quell’annata) ad aggiudicarsi entrambe le partite. Nel mirino di Chiesa c’è anche l’esordio in campionato contro Capitolina, visto che la Serie A1 2024/25 prenderà il via il prossimo 13 ottobre. Arrivarci però dopo una buona performance in coppa galvanizzerebbe ulteriormente un ambiente comunque consapevole delle proprie qualità, in vista di un torneo che si annuncia impegnativo ed entusiasmante al tempo stesso.