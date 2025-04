Serie A Elite: Palfinger sfida i campioni Parma Clima al debutto

Comincia dal "Caselli" il campionato di Serie A Elite della Palfinger. Alle 20, in via Petit Bon, il team cittadino ospita i campioni d’Italia in carica del Parma Clima, nel primo di due atti che vedrà poi la rivincita domani a campi invertiti. Dopo un 2024 positivo, culminato con la qualificazione ai playoff, la squadra guidata dal manager Biagini si presenta ai nastri di partenza con un mix tra giovani promesse e veterani: i padroni di casa hanno inserito Edgard Rodriguez, reduce da una stagione da protagonista con gli spagnoli dell’Astros, e puntano forte sulla velocità di Edgar Acosta e Francisco Urena, prodotti del vivaio, oltre che sul carismatico esterno Alejandro Saenz, alla sua terza stagione coi colori biancorossi.

Sul monte di lancio spazio a Frank Madan, a capitan Fabio Riccò (nella foto) e al giovane Enrico Zanchi; tra gli alti volti nuovi, menzione d’obbligo per Brhayan Betancourt, pitcher di passaporto spagnolo, e il giovanissimo Jose Ciofani, italo-venezuelano classe 2006. Di fronte alla Palfinger c’è una vera e propria corazzata, che punta senza mezzi termini al bis tricolore, forte di un roster ricco di talento, ma i padroni di casa non partono battuti.