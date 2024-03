Serie A femminile. Parmigiani e Petrelli trascinano Milano alle “Final Four“

Il Milano Padel Asd femminile strappa con un turno d’anticipo il biglietto per la Final Four di Serie A di giugno. Nella seconda giornata della fase a gironi la compagine meneghina, pur priva della stella spagnola Paula Josemaria, ha superato 2-1 il Mas Padel di Roma. Tra le trascinatrici di giornata la milanese Carolina Petrelli - che in coppia con Emily Stellato ha dominato per 6/0 6/0 la prima sfida contro Carnicero e Scarnigi- e la bresciana Martina Parmigiani autrice insieme a Elsa Terranova del secondo punto delle lombarde (7/6 6/0 contro Livioni e Aima). Nel terzo incontro, a sfida già decisa, è arrivato il punto della bandiera del team romano con Carnicero e Aima che hanno superato 6/1 7/5 Petrelli e Terranova. Le milanesi, guidate dal coach Gustavo Spector e considerate tra le due principali favorite per il titolo finale, guidano il proprio girone a punteggio pieno a pari merito con il Village Padel di Imola. Dopo la pausa pasquale, il 6 aprile si giocherà lo scontro diretto che stabilirà la prima classificata. Sullo sfondo però per Milano si prospetta già la sfida finale con le campionesse in carica dell’Aniene (attualmente prime nel loro raggruppamento ma con la qualificazione matematica ancora da raggiungere), in quella che sarebbe la rivincita del match Scudetto del 2023.

A.S.