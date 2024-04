SERIE A. Il Big Mat Bsc debutta oggi in trasferta contro i campioni d’Italia del Bologna

Al via il campionato di Serie A della stagione 2024.

Il Big Mat Bsc Grosseto, dopo una campagna acquisti ricca di tanti innesti di qualità, debutterà in questo week end contro la Fortitudo Bologna.

"Arriviamo alla tripla sfida contro i campioni d’Italia – commenta Stefano Cappuccini, manager della prima squadra del Big Mat Bsc Grosseto – con grande entusiasmo. Viste alcune assenze, l’infortunio di Oldano e Sellaroli e Rodriguez non ancora al cento per cento, schiereremo un line up composto per otto noni da italiani, di cui cinque grossetani tutti under 21.

Ciò non è soltanto un vanto per la società, ma anche un bene per tutto il movimento del batti e corri nel nostro Paese".

Sul diamante dello stadio "Gianni Falchi", le due squadre si sfideranno in gara uno oggi, a partire dalle 20, in gara due domani alle 15, e infine in gara tre sempre domani con inizio alle 20.

"Tra i giocatori che ho deciso di convocare per questa importante sfida – conclude il manager del Big Mat Bsc, Stefano Cappuccini – ci saranno anche Orlandini, Forti, Secinaro e Piccinelli, ben quattro under 20 cresciuti nel settore giovanile biancorosso.

Sono convinto che la squadra scenderà in campo con la mentalità giusta, pronta a sorprendere e a giocarsela alla pari contro la squadra che l’anno scorso si è aggiudicata lo scudetto".