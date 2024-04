Serie a. Il Parma rifila il "cappotto» al Bbc

Il Parma completa il "cappotto" in casa del Bbc vincendo in scioltezza anche la terza partita allo Jannella (10-3 il finale). Nel primo inning le battute in campo opposto di Alberto Mineo (doppio con avanzamento in terza) e Wander Encarnacion (singolo) valgono il provvisorio 2-0 modificato nel secondo con i singoli di Desimoni, Angioi e Luis Gonzalez (3-5, Pbc) per il 5-0. Un lancio pazzo di Figueredo permette ai biancorossi di arrivare a casa (primo punto del campionato alla terza gara) ma nel terzo attacco ospite un triplo di Desimoni riporta Parma sul +5 e chiama il cambio in pedana con Juan Peñalver. Prima della fine c’è spazio per altri quattro punti ospiti: tre nel sesto, con doppio di Noel Gonzalez e singolo a basi piene di Manuel Ascanio, ed uno nel settimo su battuta ancora di Noel Gonzalez. Nella parte bassa i punti battuti a casa da Erik Soto (nel primo turno in battuta della sua carriera in serie A) e Jorge Barcelan riducono il passivo ma non bastano a dare fiato alla rimonta dei biancorossi di Oberto.