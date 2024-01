Serie A maschile. Quanta Milano corsaro a Verona. Resta in vetta inseguito da Asiago

Milano ed Asiago protagoniste nel Master Round e nel Qualification Round grazie ai due successi in casa di Verona e di Legnaro. Tutto facile per la formazione meneghina che supera agevolmente il Cus. Ottimo l’approccio al match della capolista che dopo pochi giri di lancette va già sullo 0-2 grazie alla doppietta del devastante Ferrari. Poco prima dell’intervallo Lupi accorcia le distanze ma nella ripresa il Quanta torna in campo deciso e determinato. A segno prima Banchero (1-3), poi il poker di Lettera e poi è ancora Ferrari a mettere a segno la quinta rete. Milano a quel punto si “rilassa“ e i veneti ne approfittano prima con Raccanelli (2-5) e poi con Lupi. Ma non si va oltre quello. Nel finale Erman realizza larete deldefinitivo 6-3 per i meneghini che mantengono così ben salda la testa della classifica. "Abbiamo cominciato bene - le parole di Ermes a fine match - con due gol nel giro di pochi minuti. Dopo la concentrazione è calata ed abbiamo commesso qualche errore ma abbiamo mantenuto il risultato, anche grazie alle parate del nostro portiere. Nella seconda parte della gara siamo stati bravi a realizzare subito tre gol e a chiudere la partita".

Un inizio di Master Round più impegnativo del previsto per gli Asiago Vipers che vincono anche se a fatica contro le Volpi di Legnaro, in trasferta per 5-4. Tanta sofferenza per i veneti ad avere ragione di un Legnaro mai domo. Anzi, le Vipere hanno rischiato di farsi scappare la partita di mano e hanno dovuto mettere in campo grinta ed esperienza per portare a casa lka vittoria contro i ragazzi di coach Buzzo.

Con la vittoria e il punto bonus in più rispetto ad Asiago, il Quanta conserva la testa della classifica: sabato prossimo le Vipere tornano a casa dove riceveranno il CUS Verona Hockey, poi, il 3 febbraio, ancora in casa per il big match contro Milano.

Nel frattempo Quanta e Asiago prendono decisamente il largo.

A.S.