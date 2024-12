Serie A Silver: Romagna a rischio playout, sfida cruciale contro Lanzara

Se il campionato di Serie A Silver chiudesse oggi, il Romagna non sarebbe qualificato ai playoff. Il regolamento prevede che la prima, ora Trieste, sia promossa, mentre le formazioni dal secondo al quinto posto accedano agli spareggi. Al momento le candidate sono Belluno (12), Molteno e Bologna United (11) e Carpi (10). La squadra allenata da coach Mariano Ortega è quinta con otto punti ed è più vicino ai playout nella cui zona gravitano Enna (7), Lanzara, Cologne (6) e Mascalucia (4).

Il match di oggi è un crocevia importante per capitan Rinaldo Ceroni e compagni che renderanno visita alle 18 al Lanzara. Si tratta di una sfida fondamentale per entrambi i team.

Poi, prima della sosta per le festività, il Romagna ospiterà il Cologne che sta navigando in brutte acque con sei punti all’attivo in piena bagarre nella lotta per non entrare nei playout. Il ruolino di marcia della squadra del presidente Vito Sami è in passivo. Il bilancio consta di quattro successi e cinque battute d’arresto.

"Ci vuole calma e sangue freddo – dice il presidente del Romagna Vito Sami – perché siamo abbattuti dopo aver perso tre partite consecutive. Le prossime due avversarie, Lanzara e Cologne, hanno il morale alle stelle, ma noi dovremo reagire".